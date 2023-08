Cresce il mercato dei rifiuti speciali. Intercettazioni anche per reati ambientali

Il ministro Nordio ha spinto perché si estendesse l’impiego delle intercettazioni anche ai reati ambientali, pur essendo contrario alle “intercettazioni a strascico”. Lo ha ribadito a margine della conferenza stampa dopo il CdM, “non è stato mai contrario alle intercettazioni come mezzo di strumento di prova dei reati più gravi.” E così il “sigillo”, come ha espressamente detto, è stato messo anche sui reati ambientali, compreso il traffico illecito di rifiuti, che in un periodo come quello che stiamo vivendo, di emergenza climatica, diventano anche spregevoli.

A supporto della decisione del ministro è intervenuto Andrea Pellicini, di Fratelli d’Italia della Commissione Giustizia della Camera, che proprio sulle intercettazioni dice che “ha fatto bene il Governo a estendere la possibilità per i giudici di disporre intercettazioni anche per i reati che puniscono i traffici illeciti di rifiuti.” “L’ambiente non si difende con slogan retorici, ma con azioni concrete di contrasto contro i comportamenti criminali della malavita. Con il decreto varato dal Governo, oggi le forze di polizia e la magistratura inquirente hanno uno strumento in più per difendere il nostro magnifico territorio e la qualità dell’ambiente in cui viviamo”. In effetti stiamo parlando di un ambito dove si producono e circolano centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti speciali che devono essere gestiti, ma che possono facilmente prendere strade deviate e illecite. Tanto per fare un esempio: in poco più di un’ora, ieri, le notizie accertate (figuriamoci quelle sfuggite all’attenzione!) raccontavano di una nave commerciale panamense sottoposta a fermo nel porto di Piombino (Livorno) per inquinamento e scorretta gestione dei rifiuti. A Casamarciano, in provincia di Napoli, sequestro di autocarro per trasporto illecito di rifiuti e un’altra denuncia per sversamento illecito. Sequestro, nel comune di Luzzi, in Calabria di un impianto di depurazione, denunciate due persone.

I rifiuti speciali aumentano

E proprio in questi giorni è stata pubblicata l’edizione 2023 del Rapporto Ispra sui Rifiuti Speciali che registra un “significativo aumento” rispetto agli anni scorsi. Secondo gli esperti potrebbe essere l’effetto del dopo-pandemia, ma la serie storica segna, comunque, un picco: 165 milioni di tonnellate con un aumento rispetto all’anno precedente del 12% (18 milioni di tonnellate). Di questi, dieci milioni di tonnellate sono rifiuti pericolosi. L’andamento dei rifiuti non pericolosi è in crescita dal 2016 quando pesarono 134,9 milioni di tonnellate, in aumenti negli anni fino ai quasi 154 milioni nel 2019, prima della pandemia, per flettere nel 2020 a 147 milioni e tornare a 154,2 milioni nel 2021. Mentre i rifiuti pericolosi sono tendenzialmente stabili tra i 9 e 10 milioni di tonnellate l’anno. Quasi la metà del totale (47,7%) proviene dalle attività di costruzione e demolizione (78,7 milioni di tonnellate), settore che si conferma come il principale nella produzione totale di rifiuti speciali. Ma aumenta anche la percentuale di riciclo che, ormai, ha superato l’80%. Traguardo che oltrepassa abbondantemente il limite minimo fissato dalla normativa, nel 2020, che è il 70%. Il recupero riguarda prevalentemente la produzione di rilevati e sottofondi stradali.

Lontani dagli obiettivi di riduzione

Di rilievo quanto scritto a pagina 9 del Rapporto, secondo il quale sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi “nel periodo esaminato, la variazione del rapporto tra produzione di rifiuti per unità di PIL, rispetto ai valori registrati nel 2010, risulta positiva e in progressivo allontanamento dagli obiettivi fissati dal Programma di prevenzione”. Programma che stabiliva, obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010, di riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani, riduzione del 10% di rifiuti speciali pericolosi e riduzione del 5% delle produzione di rifiuti speciali non pericolosi, tutti per unità di Pil.

Più rifiuti al Nord

In generale la gestione dei rifiuti speciali è attuata da oltre 10 mila impianti presenti in Italia (5.928 sono al Nord, 1.899 al Centro e 2.936 al Sud). Si recupera materia dal 72,1% degli speciali e solo il 5,7% del totale gestito prevede lo smaltimento in discarica (10,2 milioni di tonnellate). I rifiuti non pericolosi, che rappresentano il 93,5% del totale dei rifiuti prodotti, presentano un aumento di 17,1 milioni di tonnellate (+12,5%), quelli pericolosi di circa 820 mila tonnellate (+8,3%). Gli impianti dedicati al recupero di materia sono preponderanti, con 4.601 infrastrutture, costituendo il 42,7% della dotazione nazionale; seguono, con il 16,4%, gli impianti che effettuano esclusivamente lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di recupero/smaltimento, corrispondenti a 1.766. Gli impianti di autodemolizione sono 1.430, costituendo il 13,3% del totale, e gli impianti produttivi, che effettuano il recupero di materia all’interno del ciclo industriale, risultano essere 1.209 (11,2%). La maggiore concentrazione di impianti risiede nelle regioni del Nord e in particolare in Lombardia (2.153), Veneto (1.073) e Piemonte (960); in queste regioni si concentra il 38,8% dell’impiantistica nazionale. Tra le regioni del Centro si distingue la Toscana (788) seguita dalla regione Marche (463). Nel Sud, si distinguono la Campania (784) e la Puglia (655).

Le regioni che producono più rifiuti speciali sono Lombardia (37,4 milioni di tonnellate), Veneto (18 milioni) ed Emilia Romagna (14,6 milioni). Al Centro la maggiore produzione è nel Lazio (10,2) e al Sud in Puglia (11,4).

Il rapporto fornisce anche i dati sui flussi di rifiuti che, per quantità o complessità, presentano le maggiori criticità gestionali: rifiuti contenenti amianto (-12,2% rispetto al 2020), veicoli fuori uso, “ancora lontani dall’obiettivo del recupero totale”, pneumatici fuori uso per i quali va “rafforzata la raccolta”, fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, rifiuti sanitari “per i quali la normativa privilegia ancora lo smaltimento” e quindi l’Ispra suggerisce, indirettamente, di rivederla.

Più import che export

Inoltre dall’Italia sono esportati 3,9 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, a fronte di una importazione di circa 7,4 milioni di tonnellate. I rifiuti esportati sono costituiti per il 64,3% da “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale” e per l’11,7% da “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione”. I rifiuti importati sono, invece, costituiti essenzialmente da rifiuti metallici, circa 5,8 milioni di tonnellate (il 78,5% del totale), destinati principalmente alle acciaierie in Lombardia e in Friuli-Venezia Giulia. Nell’esportazione i maggiori quantitativi di rifiuti speciali sono destinati alla Germania (831 mila tonnellate – 21,3% del totale), seguono Austria, Ungheria, Francia, Spagna, Slovenia e Turchia (150 mila tonnellate). La Lombardia si conferma la regione che esporta le maggiori quantità di rifiuti: circa 1,2 milioni di tonnellate, costituite per il 50,6% da rifiuti non pericolosi. Nella direzione inversa, invece, maggior quantitativo proviene egualmente dalla Germania, circa 2 milioni di tonnellate, costituito quasi interamente da rifiuti non pericolosi. Seguita da Francia, Svizzera, Austria e Ungheria (571 tonnellate).

Legno, il settore più sostenibile

Infine, i settori produttivi che appaiono meglio posizionati sui binari della sostenibilità e decarbonizzazione e che, nel 2021, hanno utilizzato le maggiori quantità di rifiuti in sostituzione di combustibili convenzionali; sono quello del legno (28,2%), seguito dal settore della produzione di energia elettrica (24,3%), dalla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (15,3%), dal settore della produzione della calce/malta (13%) e da quello della produzione del cemento (9,6%). I settori produttivi che recuperano, invece, i maggiori quantitativi di rifiuti pericolosi sono il settore della fabbricazione di prodotti abrasivi e di altri prodotti in minerali non metalliferi (38,5%), della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (36%), il settore della produzione di cemento (12,4%) e il settore della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (3,4%).

