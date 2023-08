Transizione energetica: il Libano punta sull’auto elettrica solare

“Lira” è la prima auto elettrica solare del suo genere interamente prodotta in Libano. La vettura rappresenta un risultato straordinario nel campo dell’ingegneria automobilistica, poiché mette in mostra tecnologia moderna, design elegante e soluzioni per una mobilità sostenibile rispettosa dell’ambiente. Il suo inventore, Hisham Husami, le ha dato il nome di “Lira” per sostenere la valuta nazionale nell’industria locale e aiutare l’economia libanese. “Questa macchina è tipica, e l’abbiamo inventata per trasmettere un messaggio al mondo che abbiamo le capacità per costruire fabbriche, per produrre auto che funzionano a energia solare per ridurre gli oneri e il costo della benzina e dei trasporti in Libano. Quando noi investiamo nel campo delle auto elettriche solari, investiamo in una fabbrica che traina l’economia, apre opportunità di lavoro per i giovani e riduce l’immigrazione”, afferma il Ministro dell’Economia del Libano Amin Salam.

Rilanciare l’economia

Il politico ha poi spiegato che il governo mira a rilanciare l’economia, creare posti di lavoro e attrarre investitori. L’auto funziona a energia solare durante il giorno e si ricarica da sola. In assenza del sole, l’auto si ricarica con batterie elettriche e può essere ricaricato da qualsiasi corrente elettrica domestica e ha un’autonomia di circa 200 chilometri.

Condividi questo articolo: