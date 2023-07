La storia del naufragio nel 1860 della “Clotilda”, con a bordo 110 afroamericani, in una mostra a Mobile Bay, Alabama

L’8 luglio 1860, una goletta che trasportava 110 uomini, donne e bambini rubati dall’Africa, salpò nelle acque vicino a Mobile Bay sotto la copertura della notte. La Clotilda, l’ultima nave di schiavi documentata ad entrare in America, fece il suo viaggio clandestino circa cinquant’anni dopo che la tratta internazionale degli schiavi fu messa al bando, in uno dei periodi più cruciali della storia degli Stati Uniti. L’anno successivo, 1861, scoppiò la guerra civile per la schiavitù. Ora, 163 anni dopo, “Clotilda: The Exhibition” presso la nuova Africatown Heritage House racconta le storie delle persone a bordo di quella nave, evocando la loro resilienza collettiva e il modo in cui sono sopravvissute e hanno prosperato tra sfide insondabili. L’apertura dell’8 luglio coincide con l’anniversario dell’arrivo della nave dopo un tormentato viaggio di quattro mesi. Attraverso pannelli di testo interpretativi, documenti e manufatti, questa mostra fondamentale si concentra sui sopravvissuti: dai loro inizi individuali nell’Africa occidentale alla loro schiavitù, e alla fine alla libertà e all’insediamento di una comunità del 19° secolo soprannominata Africatown a Mobile. Il naufrago Clotilda è rimasto sul fondo della Baia Mobile per più di un secolo. Gli artefatti selezionati verranno visualizzati in speciali vasche di osservazione. Dalla storia orale alla scienza, la scoperta della Clotilda ha coinvolto una miriade di individui. Un giornalista ha scoperto la nave nel 2018 e ha arruolato l’Università del Mississippi meridionale per aiutare a ispezionare il fiume. Coordinate e dati sono stati condivisi con la Commissione storica dell’Alabama, che ha coinvolto subacquei e scavi archeologici. Tutto è stato tenuto nascosto fino a quando la straordinaria notizia non è stata formalmente annunciata nel 2019. James P. Delgado, Ph.D, archeologo marittimo e vicepresidente senior di Search Inc., ha aiutato a guidare il team di esperti che hanno verificato in modo definitivo l’identità della nave. “Dovremmo ricordare che questa storia è accaduta non molto tempo fa – ha dichiarato Delgado, coautore di “Clotilda: l’archeologia e la storia dell’ultima nave di schiavi” – È una storia sulle persone… e sulle continue eredità di quel viaggio”. Dal 2019, dare vita a quell’eredità è stata la missione di Meg McCrummen Fowler, Ph.D., direttrice dell’History Museum of Mobile, che ha collaborato con l’Alabama Historical Commission, la Mobile County Commission e la City of Mobile per facilitare il esposizione. Nel processo sono stati coinvolti anche la comunità locale, i discendenti e gli esperti a livello nazionale.

