Marche, ad Ancona “Patto dei sindaci per la lotta a cambiamenti climatici”

Con l’obiettivo di affrontare gli attuali temi legati all’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, come anche indicato dall’Unione europea nell’Agenda 2030, si è svolta ieri ad Ancona un’importante azione di confronto istituzionale tra l’Amministrazione Regionale e le singole realtà municipali delle Marche. A coordinare l’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e in programma in tutti gli Stati membri fin dal 2008, è stato l’assessore regionale all’Energia e Attività produttive, Andrea Maria Antonini che in video-collegamento si è confrontato con i numerosi rappresentanti dei Comuni marchigiani aderenti al “Patto dei sindaci”. L’assessore Antonini in apertura della video-conferenza ha rammentato: “Riduzione delle emissioni dei gas serra, miglioramento dell’efficienza energetica, aumento della quota di energia ricavata dalle fonti rinnovabili, contrasto della povertà energetica; sono questi i cardini di un progetto che ha a cuore il presente e soprattutto il futuro del nostro ecosistema e delle giovani generazioni”. A riguardo, Antonini ha poi spiegato: “Si tratta di un intervento che vede la Regione Marche in prima linea da tempo, grazie ad un costante e fattivo piano di ascolto delle esigenze dei vari territori e delle comunità locali. Non è un caso che tale Patto dei Sindaci intenda tradurre in concreto e nell’immediato gli obiettivi delineati dalla Commissione Europea tramite il piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES)”. “E’ bene anche ricordare” ha sottolineato l’assessore “che nell’ambito di tale documento, al fine di raggiungere entro 2 anni dalla sua stipula, tutti gli obiettivi individuati dall’UE, ogni soggetto aderente al Patto si impegna a predisporre un apposito inventario di base delle emissioni, presentando, nel contempo, uno specifico piano d’azione per l’energia sostenibile e per il clima. In tale quadro, per supportare i singoli Comuni e le singole realtà territoriali, si inserisce l’azione della Regione Marche che, avvalendosi del supporto tecnico di Province ed Enti locali, mira ad offrire un’assistenza economica che si snoda attraverso una governance a multilivello e ad ampio respiro”.

