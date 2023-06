Condividi questo articolo:

La Regione Siciliana sigla un accordo con il Fancy Food Show di New York per far conoscere ai buyers americani la qualità e la varietà dei prodotti agroalimentari siciliani. Lo ha detto ai microfoni dell’Italpress Luca Sammartino, assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana a margine della fiera statunitense.abr/gtr