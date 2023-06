Piemonte: a Biella il primo “Ambulatorio veterinario sociale” gratuito

Ieri mattina a Biella in via Don Sturzo 20 alla presenza del Sindaco, Claudio Corradino, del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e dell’assessore regionale al Benessere animale, Chiara Caucino è stato inaugurato il primo Ambulatorio veterinario sociale del Piemonte, che offre un servizio gratuito per curare gli animali d’affezione intestati alle persone in carico ai servizi sociali.

Oltre a Biella, nei prossimi giorni verranno inaugurati anche nuovi Centri nelle città di Torino, Novara, Arona, Vercelli, Borgosesia, Alessandria, Asti, Verbania, Omegna, Domodossola, Collegno, Settimo Torinese, Moncalieri e Cuneo. Ogni ambulatorio avrà una Asl capofila che gestirà il progetto; complessivamente, saranno 260.000 le persone in carico ai servizi sociali che in buona parte possiede un animale d’affezione a cui si garantiranno le prestazioni di base. Gli ambulatori veterinari saranno operativi entro il 30 giugno 2023.

Chiara Caucino, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo progetto ha spiegato: “Si tratta di un fiore all’occhiello per il Piemonte e, allo stesso tempo di una pietra miliare nel sostegno alle persone più disagiate per le quali un animale di affezione rappresenta molto più di un amico, ma un vero e proprio compagno di vita, una figura sempre presente che dona amore e affetto, con comprovati effetti anche terapeutici sull’umore e contro il senso di solitudine che spesso attanaglia le persone più fragili”.

Durante questa prima inaugurazione, anche il presidente Cirio ha dichiarato: “Il tutto è stato reso possibile grazie alla volontà di tutti, con il coordinamento dell’assessorato al Benessere Animale, di fare squadra, in primo luogo le Asl dei vari territori e le associazioni, oltre ovviamente ai Comuni. La spesa complessiva, per la Regione, ammonta infatti a 310mila euro, segno che le risorse sono importanti, ma ancora più importante è la dedizione e la voglia di fare insieme qualche cosa di concreto per i più fragili e i loro amici a quattro zampe”.

