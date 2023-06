Aiop Lazio-Unimarconi: Master in Management Sanitario per 17mila professionisti ospedalità privata

Un Master in Management Sanitario, ad un costo agevolato per i professionisti e dirigenti che lavorano nelle 120 strutture sanitarie e sociosanitarie dell’Associazione Italiana per L’Ospedalità privata del Lazio. È quanto previsto dalla convenzione stipulata tra Aiop Lazio e l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Il corso è rivolto a chi sia interessato ad accrescere le proprie competenze organizzative e manageriali; a laureati interessati ad acquisire o consolidare conoscenze sui processi di innovazione e di gestione nei servizi sanitari; a laureati in medicina, discipline sanitarie, scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie interessati ad integrare le competenze professionali con competenze economiche, giuridiche, di organizzazione aziendale e di gestione delle risorse umane; per dipendenti di imprese private e liberi professionisti che operano nel settore sanitario interessati ad acquisire conoscenze sull’organizzazione e il management delle aziende sanitarie. Una convenzione volta ad avvicinare il mondo accademico a quello delle professioni, che Aiop Lazio rappresenta con i suoi oltre 17.000 professionisti, tra medici, terapisti, infermieri, personale addetto all’assistenza, educatori ed assistenti sociali, con benefici oggettivi per coloro che vorranno iscriversi. Il corso, infatti, fornisce strumenti di didattica e formazione in linea con quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. “La Sanità privata contribuisce ad effettuare servizio sanitario pubblico (circa l’80% delle strutture è accreditato con il Servizio sanitario regionale) perciò la capacità di affinare le competenze è un’esigenza trasversale” ha dichiarato il Presidente e Direttore Generale dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, Alessio Acomanni. “Migliorare la preparazione in ambito sanitario comporta un risultato sulla salute delle persone e per questo ci auguriamo per il futuro di poter creare una Academy per tutte le figure professionali più richieste, per dare all’intero comparto più competenze nella gestione delle strutture sanitarie. Sono molto orgogliosa di presentare la convenzione con l’Università Marconi: un corso diviso in cinque aree che sarà utile per tutte le persone che lavorano nelle nostre strutture, una collaborazione in crescita che mi auguro possa dar vita a nuovi Master in futuro”, ha affermato la dottoressa Jessica Veronica Faroni, Presidente Aiop Lazio. Il master è diviso in 5 moduli, per approfondire tutte le competenze richieste oggi ad un manager sanitario nella gestione di una struttura sanitaria o sociosanitaria. Il coordinatore scientifico del Master è il professor Ugo Alonzo. L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è la prima Università telematica italiana riconosciuta dal Mur nel 2004 con titoli legalmente riconosciuti e considerata oggi tra le migliori nel settore dell’e-learning.

Condividi questo articolo: