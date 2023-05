Condividi questo articolo:

“La povertà non è solo non poter mangiare tutti i giorni. Quando un bambino non va a scuola o va saltuariamente, è condannato in futuro a essere fuori dalla nostra società”. A dirlo Giuseppe Guzzetti, filantropo, ex presidente della Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo, intervistato da Claudio Brachino per Italpress Economy.fsc/gsl