La povertà, anche quella educativa, è in crescita. Le disuguaglianze, specie dopo la pandemia, si sono accentuate. Lo Stato non riesce più a garantire tutti i sostegni necessari e allora è fondamentale il ruolo del terzo settore. Ne ha parlato Giuseppe Guzzetti, filantropo, ex presidente della Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.fsc/gsl