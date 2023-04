Plastic Free Onlus: oltre 100mila kg di rifiuti rimossi dall’ambiente

Il “weekend dedicato alla Terra” targato Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica ha portato notevoli risultati in materia di tutela dell’ambiente. Infatti, sono stati superati i 100mila chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente in tutto il territorio nazionale grazie al coinvolgimento attivo di oltre 10mila volontari. L’impegno proseguirà con ulteriori 184 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia con cui continuare a celebrare la “Giornata Mondiale della Terra”, dei complessivi 334 pianificati da Plastic Free Onlus dall’Alto Adige alla Sicilia.

L’Obiettivo è sensibilizzare con gesti concreti cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente. L’iniziativa ha coinvolto attivamente anche dieci università italiane. Il fine settimana dedicato alla Terra avrà un’ulteriore finalità benefica con la piantumazione di alberi grazie alla collaborazione con il media partner Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita.

