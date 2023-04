Marevivo insieme agli studenti pugliesi per ripulire la spiaggia di Acquatina

È stata ripulita dai rifiuti la spiaggia libera di Acquatina a Frigole grazie ai volontari della Delegazione Regionale Marevivo Puglia. Acquatina è una delle spiagge adottate nel 2021 con il Patrocinio del Comune di Lecce e con il supporto degli Assessorati all’Urbanistica e Valorizzazione delle Marine e all’Ambiente, nell’ambito della campagna nazionale di Marevivo “Adotta una spiaggia”, nata per promuovere attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia. Questa giornata, organizzata con il sostegno di Ocean Conservancy, rientra fra le iniziative che l’Associazione Internazionale sta promuovendo per celebrare il Mese della Terra. Un nutrito team composto da oltre 80 persone fra operatori Marevivo, docenti, educatori e studenti (57 ragazzi fra i 14 e i 18 anni) del Liceo Artistico e Coreutico Statale “Ciardo Pellegrino”, alcuni dei quali con bisogni educativi speciali, e dell’IISS Galilei-Costa-Scarambone di Lecce hanno ripulito il tratto lungo oltre 2 km di spiaggia libera nella zona del Bacino di Acquatina, permettendo il recupero di oltre 150 kg di spazzatura, quasi tutto materiale plastico di vario tipo, soprattutto bottiglie e tappi in plastica, imballaggi in polistirolo, retine da mitilicoltura, materiale edile e per idraulica, oltre a rifiuti ingombranti come una grossa cima (gomena) di circa 20 cm di diametro e oltre 3 metri di lunghezza. I rifiuti raccolti sono stati correttamente avviati a smaltimento differenziato in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune di Lecce. “Una giornata speciale per i nostri ragazzi che non solo hanno potuto rendersi conto di quanto sia faticoso mantenere pulito l’ambiente e di come si possa ridurre la quantità di rifiuti semplicemente cambiando le nostra abitudini ma hanno anche scoperto una zona del nostro litorale poco conosciuta di cui si sono presi cura grazie all’adozione e di come questa attività sia una responsabilità personale ma molto piacevole se fatta insieme, appianando le differenze e costruendo nuove amicizie”, dice Simona Giaffrida di Marevivo Puglia ed educatrice scolastica per la disabilità. “Queste giornate non rappresentano solo un risultato importante dal punto di vista ambientale, ma anche uno straordinario lavoro di rete e di collaborazione fra associazioni, istituzioni locali, scuole, ricercatori e cittadini. Come Marevivo da sempre diffondiamo il messaggio che il cambiamento è possibile grazie alle azioni individuali e alla forza della comunità, con l’obiettivo di proteggere il mare e quindi la vita dell’uomo sulla Terra. Inoltre, l’impegno per l’ambiente può avere carattere di inclusività e supportare le strategie per la valorizzazione delle differenze” ha dichiarato Antonella Leone, Referente Scientifico della Delegazione Regionale Puglia.

