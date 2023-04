“Valdarno Cinema Film Festival” apre le iscrizioni per la quarantunesima edizione

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 41esima edizione di “Valdarno Cinema Film Festival”, che si terrà dal 3 al 7 ottobre 2023 al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo.

Il festival, con la direzione artistica di Marco Luceri, il cui comitato organizzatore è presieduto da Luigi Nepi, si svolgerà con la collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno e del Cineclub Fedic sangiovannese, con il patrocinio della Regione Toscana e il supporto di Fondazione Sistema Toscana-Mediateca regionale toscana; rappresenterà un appuntamento interessante per gli appassionati cinefili ed un’occasione imperdibile per vedere bel materiale cinematografico.

Le iscrizioni al concorso, accolte fino a domenica 4 giugno 2023, saranno ammesse con film di ogni genere, sia lungometraggi che cortometraggi, prodotti a partire da gennaio 2022. Un comitato di selezione valuterà e approverà le opere in concorso, fuori concorso o all’interno della sezione Spazio Toscana, quest’ultima riservata ai migliori titoli non ammessi in concorso e realizzati da registi nati o residenti in Toscana. La giuria assegnerà ai registi dei film il prestigioso “Premio Marzocco”, un riconoscimento alla carriera raffigurante la statua simbolo della città di San Giovanni Valdarno. Il riconoscimento è intitolato a Marino Borgogni, Presidente di Valdarno Cinema Fedic scomparso nel 2012, noto per il costante e assiduo impegno nella promozione del festival e della cultura cinematografica.

Oltre ai premi in denaro, durante la manifestazione verranno anche riconosciuti diversi premi alle categorie che concorreranno al festival: Premio Amedeo Fabbri alla migliore interpretazione maschile e alla migliore interpretazione femminile, Premio Cineclub Sangiovannese al miglior film di qualsiasi categoria presente nel programma del festival, purché diretto da registi nati o residenti in Toscana, Premio Banca del Valdarno al film di qualsiasi categoria capace di mettere in risalto i valori della cooperazione e della solidarietà, Premio Anpi al miglior film capace di rappresentare i valori storici e ideali dai quali è nata la Costituzione della Repubblica Italiana assegnato dal direttivo della sezione Anpi Valdarno, Premio Franco Basaglia al miglior film di qualsiasi categoria che meglio rappresenti le tematiche della salute mentale nel nostro presente in Italia e nel mondo ed infine, il Premio Diari di Cineclub per il miglior film a giudizio di una giuria di qualità nominata dalla direzione del periodico.

L’iscrizione al concorso è interamente gratuita e il bando completo è disponibile al link: valdarnocinemafilmfestival.it

fonte foto sito valdarnocinemafilmfestival.it

