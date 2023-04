Allarme inquinamento in California e Stati occidentali USA

Oggi, negli Stati Uniti, si respira meno aria malsana ora rispetto a qualche anno fa. Tuttavia, per la American Lung Association, la California e altri stati occidentali stanno assistendo a picchi drammatici a breve termine nell’inquinamento atmosferico. Sul rapporto “State of the Air” del gruppo si legge che dal 2019 al 2021, quasi 120 milioni di persone, circa il 36% degli Stati Uniti, hanno vissuto in un luogo con livelli malsani di inquinamento atmosferico. È in calo rispetto ai 137 milioni di persone rispetto al triennio precedente, dal 2018 al 2020. Ma l’inquinamento causato da eventi come gli incendi è peggiorato, in particolare negli stati occidentali. “Il rapporto di quest’anno ha il numero più alto di persone colpite da particelle a breve termine che abbiamo mai visto nella storia”, ha affermato Katherine Pruitt, autrice del rapporto e direttore senior nazionale per la politica presso l’American Lung Association. Dal 2019 al 2021, quasi mezzo milione di persone in più vivevano in contee con picchi malsani nell’inquinamento quotidiano da particelle rispetto al periodo 2018-20. L’inquinamento da particelle si riferisce a una miscela di minuscoli inquinanti provenienti da fonti come fabbriche, centrali elettriche, veicoli, incendi e caminetti. È uno dei due tipi di inquinamento atmosferico misurati utilizzando i dati dell’Environmental Protection Agency. L’altro, lo smog da ozono, è il risultato di reazioni chimiche tra inquinanti provenienti da veicoli, fabbriche o altre attività industriali in presenza di luce solare. Il rapporto ha valutato la qualità dell’aria nelle città e nelle contee in base ai loro livelli medi di smog da ozono, nonché all’inquinamento da particelle a breve termine e durante tutto l’anno. Gli incendi sono stati in gran parte responsabili dei picchi a breve termine, secondo Richard Peltier, professore associato di scienze della salute ambientale presso l’Università del Massachusetts Amherst, che non è stato coinvolto nel rapporto. Per Peltier, gli Stati Uniti hanno fatto passi da gigante per migliorare la qualità dell’aria, ma siamo ancora colpiti da effetti esterni come gli incendi legati al cambiamento climatico.

Condividi questo articolo: