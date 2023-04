Liguria: ministero Salute approva il piano di recupero delle liste d’attesa

Il ministero della Salute ha approvato il processo di recupero delle liste d’attesa della regione Liguria monitorato al termine del 2022. “Il lavoro compiuto è stato riconosciuto dal ministero della Salute. È evidente che siamo di fronte ad un primo passo rispetto ad una grande necessità che arriva dal territorio”, sottolinea il presidente della regione Giovanni Toti. Il Piano si è concretizzato nell’erogazione di circa 6.000 interventi chirurgici programmati (con particolare riferimento agli interventi oncologici maggiori e interventi con maggiore priorità), circa 160.000 prestazioni ambulatoriali (con particolare riferimento alle prestazioni sottoposte a monitoraggio del Piano Nazionale di Governo Liste di Attesa) e di circa 60.000 prestazioni di screening. “Occorre proseguire in questa direzione e lo stiamo facendo attraverso tre punti fermi peraltro condivisi con il Ministero: il miglioramento dell’accesso alla prenotazione, l’allargamento dell’offerta, la razionalizzazione della domanda”, aggiunge l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. Il Piano 2022 era stato definito ai sensi della legge n.234/2021 ed era stato poi recepito con una delibera di Giunta dello scorso anno. È stata così autorizzata la spesa complessiva per un importo pari a 13,3 milioni di euro, a favore delle Aziende, Enti ed Istituti del Servizio sanitario Regionale (SSR) per il finanziamento. Alisa, nel suo ruolo di governance, ha condotto interlocuzioni continue e costanti con le Aziende ed Enti del SSR al fine di governare i percorsi operativi ed ha puntualmente rendicontato l’andamento al Ministero della Salute tramite il monitoraggio trimestrale dei volumi prodotti e della quantificazione economica corrispondente.

Condividi questo articolo: