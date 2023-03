FVG: 500mila euro per promuovere lo sviluppo di Start-Up

500 mila euro per promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove aziende, sotto forma di start-up o di spin-off, operanti nei settori economici tecnologicamente avanzati. E’ quanto previsto dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia che ha approvato la ripartizione della somma destinata alla concessione di contributi a imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati La delibera, proposta dall’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini nell’ambito della legge regionale SviluppoImpresa, fa seguito alla presentazione delle domande, avanzate dal 3 ottobre dell’anno scorso fino al 31 gennaio di quest’anno, presentate in conformità con l’Avviso emanato dalla Regione il 27 luglio 2022. Nel dettaglio, le somme stanziate sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni o altri enti a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione delle idee di business, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (Fab-lab) che siano volti a promuovere la nascita di nuove aziende innovative nei comparti economici dell’hi-tech.

L’assegnazione delle risorse su base territoriale, come ha evidenziato l’assessore alle Attività produttive, è operata in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascuna area ex provinciale della Regione come risulta dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto. L’assegnazione tiene inoltre conto delle effettive necessità manifestate dai singoli territori mediante la presentazione delle domande nel periodo di apertura dell’Avviso. Sulla base di questi criteri – e considerando che il territorio di Gorizia non presenta necessità di finanziamento – verranno finanziati sette progetti nel territorio provinciale di Udine (per il valore di circa 321 mila euro), cinque progetti nel territorio del Friuli occidentale (per il valore di circa 178 mila euro) e un progetto in nell’area territoriale di Trieste (per il valore di circa 1.300 euro).

Condividi questo articolo: