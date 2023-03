Banca del Fucino, accordo con Bpl per nuove soluzioni di leasing

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino e Banca Privata Leasing (BPL) firmano un accordo che permetterà al gruppo bancario romano di integrare all'interno della sua offerta anche le soluzioni di leasing più avanzate. La particolarità è che la partnership avrà a oggetto, oltre al leasing dedicato alle aziende, anche un'operatività riservata ai privati per acquisire le autovetture a uso personale. Più nel dettaglio, presso tutta la rete di filiali di Banca del Fucino del territorio nazionale sarà possibile accedere a servizi di leasing targato per aziende e privati o leasing strumentale, nautico, immobiliare per immobili finiti o da costruire per aziende e Pmi. Per le Pmi e i professionisti l'acquisizione di macchinari, veicoli, o altri beni, è un requisito fondamentale per svolgere al meglio e sviluppare le loro attività commerciali. La modalità di farlo in leasing permette di massimizzare i vantaggi fiscali, finanziare l'intero importo del bene e usufruire di contributi e agevolazioni per i nuovi investimenti a disposizione delle imprese italiane. Circa il leasing auto a privati, oltre a essere una soluzione innovativa, è particolarmente utile a chi ha esigenze simili a quelle di un'azienda. "Grazie a quest'accordo con Banca Privata Leasing ampliamo con il leasing la gamma di servizi creditizi già offerti da Banca del Fucino ai privati e alle Pmi. L'obiettivo è tenere al centro i bisogni dei nostri clienti, garantendo un'offerta sempre più completa e al passo con l'evoluzione delle esigenze di acquisto", ha spiegato Giacomo Vitale, vice direttore generale e responsabile della Divisione Affari della Banca del Fucino. "La collaborazione con Banca del Fucino rappresenta un importante tassello per lo sviluppo di BPL anche nel Lazio e in Abruzzo. Un'opportunità concreta di allargare costantemente i nostri ambiti d'azione e di assistere sempre più da vicino la medio-piccola imprenditoria italiana, a cui possiamo fornire grande supporto con le nostre soluzioni", commenta Emanuele Nicchiarelli, responsabile Commerciale di Banca Privata Leasing. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Banca del Fucino- ads/com 06-Mar-23 12:16

