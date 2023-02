“Golosaria Wine & Food”: focus sulle eccellenze d’Abruzzo

Anche quest’anno Golosaria Wine (& Food) organizza l’evento rivolto agli operatori del settore e ai gourmet più attenti per onorare le più interessanti peculiarità enogastronomiche d’Italia. Lunedì 27 febbraio, dalle 10.30 alle 20, nel prestigioso hotel Melià, l’Abruzzo sarà protagonista della manifestazione che si articolerà in due ben distinte situazioni. Da un lato verrà organizzato uno spazio espositivo, con la presenza di 30 cantine e 30 produttori del settore food con la presenza di numerose tipicità del territorio.

La sezione enologica si estenderà dal Montepulciano d’Abruzzo al Trebbiano d’Abruzzo passando per i vini autoctoni quali Cerasuolo, Passerina, Pecorino e Cococciola, mentre il settore agroalimentare vedrà la partecipazione di numerose eccellenze d’Abruzzo: dai salumi di Suino Nero d’Abruzzo (protagonisti di uno dei 2 Lab Food) allo Zafferano dell’Aquila Dop ai mieli di montagna, dai pecorini e altre chicche casearie agli oli Evo, dai prodotto da forno dolce e salati alla pasta da grani antichi e alle passate di pomodoro artigianali. E’ previsto un importante focus sulla biodiversità abruzzese con preziosi prodotti quali il Peperone dolce di Altino, il Fagiolo Tondino del Tavo, le Lenticchie di S Stefano di Sessanio, Grano Solina e Cipolla bianca piatta di Fara Filiorum Petri.

L’altra situazione è dedicata all’approfondimento: a partire dalle 3 wine masterclass che esploreranno le potenzialità enologiche abruzzesi, soffermandosi sui vini rappresentativi come Trebbiano d’Abruzzo, Montepulciano e Cerasuolo d’Abruzzo; si aggiungeranno 2 food lab dedicati al tema della biodiversità dei prodotti autoctoni. Ad affiancare questi due spazi ci sarà un’Area Lounge attiva per tutta la giornata con un’offerta di piatti simbolo della tradizione abruzzese realizzati dal Ristorante Mamì dell’hotel Melià. Il programma dell’evento, realizzato in partnership con la Regione Abruzzo, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, la Camera di Commercio di Chieti-Pescara e la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, è ancora in corso di aggiornamento.

