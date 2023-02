Condividi questo articolo:

Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti, finanziamento illecito dei partiti. Sono le accuse contenute in una ordinanza di misure cautelari a carico di 9 persone (3 arresti e due ai domiciliari) per appalti pilotati in Campania. Nel corso delle indagini, sarebbe emersa anche un’ipotesi di illecita corresponsione di somme di denaro per la campagna elettorale di un Consigliere Regionale, candidato alle elezioni politiche del 2018,pc/gtr