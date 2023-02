LAURA30: tre performance di Laura Pausini in 24 ore, ingresso libero

La musicista romagnola annuncia tre straordinari eventi divisi in tre decenni come scaletta musicale nati per il 30esimo compleanno de “La Solitudine”, il brano musicale interpretato da Laura Pausini a Sanremo nel 1993 e che ha regalato alla regina del pop italiano un successo senza precedenti.

L’artista si esibirà in un’inedita maratona live tra il 26 e il 27 febbraio partendo dall’Apollo Theater di New York, la seconda al The Music Station di Madrid per poi chiudere a Milano, al Teatro Carcano. In ciascuna città la cantante si esibirà in un teatro, (perché da piccola Laura ha iniziato a cantare nei teatri), con 10 canzoni dal vivo e poi, subito un aereo per raggiungere la tappa successiva del tour. “Il 27 febbraio 1993 avevo 18 anni e ho vinto il Festival di Sanremo nelle nuove proposte con la mia canzone “La solitudine”. Voi mi avete scelta, voi siete entrati nella mia vita rivoluzionando tutto. Questa volta voglio sorprendervi io, mettendo alla prova il mio fisico, la mia forza e la mia voce.”, così Laura inizia la dedica ai suoi fan.

L’interprete più premiata al mondo, che ha venduto oltre 75 milioni di album, ha conquistato i riconoscimenti più prestigiosi tra cui un Grammy Award, 4 Latin Grammy, la vittoria di un Golden Globe e la nomination agli Oscar, ha deciso di festeggiare insieme ai suoi fan questo traguardo esibendosi dal vivo con le tre imperdibili performance a ingresso libero, una sorpresa dedicata al pubblico che l’ha sempre amata e sostenuta.

Per la speciale occasione l’artista ha personalmente scelto l’iconica giacca ‘Armani’, che propone il modello che Laura indossava per il suo debutto a Sanremo 93, un look realizzato esclusivamente per lei da Emporio Armani, rinnovando così il forte legame con lo stilista. A distanza di cinque anni dal suo ultimo tour e dopo aver annunciato l’Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e Plaza De España a Siviglia, #LAURA30 è solo la prima delle numerose sorprese 2023 che Laura Pausini ha in serbo per i suoi amati fan.

