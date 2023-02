Dalle fughe storiche al Pirellone, con lo sport come filo conduttore: Claudio Chiappucci, “El Diablo” del ciclismo, candidato per la lista Moratti al consiglio regionale della Lombardia è stato intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano Regionali” dell’Italpress.

xc3/fsc/gsl

Condividi questo articolo: