“Sono orgoglioso per Milano e per la Lombardia che ci siano personaggi così importanti a gratificarci della loro presenza in occasione di questo evento culturale che è importantissimo per la nostra città e la nostra Regione”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, al suo arrivo alla Scala di Milano, in occasione della Prima.

xh7/trl/gtr