È stato pubblicato il bando del Ministero dell’Università e della Ricerca che disciplina le procedure per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale. Cinquanta i milioni disponibili per il 2021, per i quali si attingerà dal Fondo Italiano per la Scienza istituito dal Governo con il decreto Sostegni bis.abr/sat/mrv/gtr