Colbrelli nella leggenda, sua la Parigi-Roubaix 2021

ROUBAIX (FRANCIA) (ITALPRESS) – L'azzurro Sonny Colbrelli ha vinto l'edizione 2021 della Parigi-Roubaix, classica monumento di 257,7 chilometri con partenza da Compiegne ed arrivo, dopo trenta settori di pavè (55 km complessivi), al Velodromo della cittadina francese confinante con il Belgio. Il 31enne corridore lombardo della Bahrain-Victorious, quest'anno già campione italiano ed europeo, ha battuto in uno sprint a tre il belga Florian Vermeersch (Lotto Soudal) e l'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), rispettivamente secondo e terzo. "Sono molto felice, ho vinto al mio debutto: questo 2021 è il mio anno", il commento a caldo dell'azzurro, in lacrime per la gioia dopo l'arrivo. Davvero sfortunato Gianni Moscon (Ineos Granadiers), che mentre è in fuga solitaria prima fora e cambia bici e poi cade sul pavè fangoso. Alla fine il trentino chiude quarto. Colbrelli succede nell'albo d'oro della mitica corsa del WorldTour al belga Philippe Gilbert; nel 2020 la gara non si è disputata per la pandemia di Covid-19. Per l'Italbici è la 14esima affermazione alla Roubaix: l'ultimo azzurro a trionfare era stato Andrea Tafi nel 1999. (ITALPRESS). mc/red 03-Ott-21 17:45

Sponsor