Mattarella compie 84 anni, omaggio bipartisan: “Guida saggia e garante della Costituzione”

Oggi, nel giorno del suo 84esimo compleanno, Sergio Mattarella raccoglie attestati di stima e gratitudine da tutte le forze politiche. Dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana al leader di +Europa Benedetto Della Vedova, passando per ministri, parlamentari e rappresentanti delle istituzioni locali, il Capo dello Stato viene celebrato come un punto di riferimento saldo in un’epoca attraversata da incertezze e sfide complesse. Le parole più ricorrenti sono “equilibrio”, “rigore” e “umanità”. Una triade che, secondo i messaggi pubblicati nelle ultime ore da ministri e leader politici, sintetizza al meglio lo stile istituzionale del Presidente. Elisabetta Casellati, Ministro per le Riforme, ne sottolinea “l’esempio di equilibrio, rigore e umanità”, mentre Anna Ascani, Vicepresidente della Camera, parla di “guida saggia e autorevole per tutti gli italiani”. A farsi interpreti del sentire comune sono anche le massime cariche istituzionali: Fontana ringrazia Mattarella “per il costante e alto servizio reso al Paese”, mentre il Presidente del Senato La Russa ne evidenzia la capacità di essere “riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini”.

Accanto alle voci istituzionali, arrivano anche quelle delle Regioni e dei Comuni. Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, elogia “la dedizione e il rigore” del Capo dello Stato. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi lo definisce “amico di Napoli” e lo ringrazia per “la costante attenzione al ruolo dei Comuni”.

Coro unanime

Un coro unanime, che tocca anche le forze di maggioranza e opposizione: dalla Senatrice Gelmini (Noi Moderati) che parla di “guida saggia e sicura”, a Licia Ronzulli (FI), che ringrazia per il “servizio al Paese reso con discrezione e fermezza”. Da Maurizio Lupi che lo definisce “figura preziosa nel difficile scenario internazionale” fino a Galeazzo Bignami (FdI) e Lucio Malan che lo celebrano come “guida autorevole e garante della Costituzione”. Persino la Polizia di Stato partecipa agli auguri, definendo il Presidente “un esempio per tutti” attraverso i propri canali social. Lo stesso fanno diversi ministri, come Marina Calderone, che esprime “gratitudine per il suo fondamentale operato”, e Orazio Schillaci che lo descrive come “guida sicura per la Nazione, grazie alla sua saggezza e grande umanità”.

