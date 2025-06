Federalberghi Lombardia: due anni di crescita e successi per il turismo regionale

Bilancio più che positivo per il biennio di attività di Federalberghi Lombardia, che ha celebrato i risultati raggiunti con una serata di gala all’Uptown Palace di via Santa Sofia, a Milano. Un’occasione per fare il punto sul ruolo sempre più strategico dell’ospitalità alberghiera nella crescita del comparto turistico regionale. All’evento erano presenti rappresentanti istituzionali e ospiti internazionali di rilievo: Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, e Martina Riva, Assessore a Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. Tra gli ospiti anche il Console generale polacco Agnieszka Gloria Kaminska e il presidente della Camera di Commercio e dell’Industria italiana in Polonia, Piero Cannas.

A portare il proprio saluto è stato anche il presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca, che ha elogiato il lavoro svolto da Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia: “Un biennio di lavoro intenso, che ha prodotto risultati concreti e tangibili per il turismo regionale”.

Turismo lombardo in crescita

Il 2024 si chiude con numeri record: 19 milioni di arrivi e 53 milioni di presenze in Lombardia, pari a un aumento del 10% rispetto al 2023. A trainare la crescita è la componente internazionale: i turisti stranieri rappresentano il 67% del totale, con Germania, Austria e Svizzera in testa, seguiti da Usa, Francia, Inghilterra e Polonia, quest’ultima in forte espansione. “Gli operatori lombardi stanno investendo con coraggio, generando benefici economici e un impatto sociale positivo su tutto il territorio”, ha sottolineato Primerano durante il suo intervento. “L’hotellerie regionale è sempre più attenta alla qualità dell’esperienza, alla sostenibilità e al radicamento territoriale”.

Il tema della valorizzazione del turismo legato ai territori è stato al centro anche dell’intervento di Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, durante il Meet Forum – Stati Generali del Turismo Sostenibile, svoltosi a Roma. Aurigemma ha evidenziato l’importanza di “rafforzare il legame tra eccellenze locali e attrattività turistica” attraverso iniziative come la legge sull’enoturismo e oleoturismo, e progetti condivisi come la promozione della Via Francigena, realizzata insieme alla Giunta della Galizia. “La nostra campagna ‘C’è tutto un Lazio intorno’ mira a raccontare l’unicità di tutti i 377 Comuni della regione, non solo la Capitale. Borghi, paesaggi, spiritualità e cultura rappresentano un patrimonio diffuso da promuovere in sinergia con le istituzioni locali”, ha dichiarato Aurigemma.

