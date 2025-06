Trump minaccia Musk: “Gravi conseguenze” se finanzia i democratici

La tensione tra Donald Trump ed Elon Musk continua a crescere, con il presidente degli Stati Uniti che ha lanciato un severo avvertimento al magnate della tecnologia. In un’intervista telefonica a NBC News, Trump ha dichiarato che Musk dovrà affrontare “gravi conseguenze” qualora decidesse di finanziare candidati democratici. Il rapporto tra i due si è rapidamente deteriorato nelle ultime settimane, con Trump che ha escluso qualsiasi possibilità di riconciliazione. “Direi che i nostri rapporti sono definitivamente chiusi”, ha affermato il presidente, escludendo ogni apertura al dialogo. La rottura è avvenuta dopo che Musk ha criticato pubblicamente il disegno di legge sulla spesa pubblica proposto dall’amministrazione Trump, definendolo “un disastro economico”. Musk, noto per le sue posizioni politiche spesso imprevedibili, ha recentemente lasciato intendere l’intenzione di sostenere candidati democratici alle prossime elezioni. La sua influenza nei settori della tecnologia e della finanza potrebbe rappresentare una sfida per Trump, da sempre impegnato a mantenere il controllo sulle grandi aziende americane. L’avvertimento di Trump ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni analisti lo interpretano come un tentativo di intimidazione politica, altri come una mossa volta a proteggere gli interessi del Partito Repubblicano. Tuttavia, Trump non ha specificato quali potrebbero essere le “gravi conseguenze” per Musk, alimentando speculazioni su possibili misure economiche o legali. Mentre il confronto tra i due miliardari si fa sempre più acceso, il mondo politico e finanziario segue con attenzione gli sviluppi, consapevole che questa faida potrebbe avere ripercussioni importanti sulle prossime elezioni e sull’economia americana.

