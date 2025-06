Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – Approda in Sardegna il progetto di digital communication di Anas, per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza. Dopo Lazio, Marche, Basilicata, Abruzzo, Molise, Umbria e Liguria, sono online i contenuti della settima puntata: “Anas per la Sardegna”.fsc/azn