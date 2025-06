Roma ospita la conferenza nazionale sulle comunità energetiche: protagonista il modello Campania

La transizione energetica italiana ha un nuovo punto di riferimento: il Consorzio Campania Energy Community, protagonista dell’evento nazionale in programma giovedì 5 giugno alle ore 10, presso la Sala Europa Experience ‘David Sassoli’ di Roma, in piazza Venezia 6. In prima fila il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin che aprirà i lavori con un intervento dal titolo: ‘L’importanza delle Cer per l’Italia’. Il Ministro illustrerà il ruolo strategico che le Comunità energetiche rinnovabili svolgono nel piano nazionale di decarbonizzazione e sostenibilità, oltre a fornire dettagli sui finanziamenti pubblici e gli incentivi attivati per la diffusione di questi modelli partecipativi di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili.

In un contesto in cui la normativa europea e nazionale riconosce le Cer come strumenti cruciali per la transizione ambientale, energetica e sociale, l’esperienza campana si afferma come best practice italiana. Nato a Salerno e guidato da Salvatore Scafuri, Presidente di Confcooperative Campania, il Consorzio Campania Energy Community ha già dato vita a 40 comunità energetiche, mobilitando un investimento complessivo superiore a 47 milioni di euro.

L’evento (di cui La Discussione è media partner), sarà moderato dalla giornalista Anna La Rosa e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore energetico e protagonisti della finanza sostenibile. Tra questi, spicca il contributo di Alessandro Porro, Presidente di Destinazione Europa ed esperto di finanza agevolata e fondi Ue, che introdurrà i lavori offrendo una visione tecnica e strategica delle opportunità europee per i territori che vogliono innovare e decarbonizzare.

Accanto a lui interverranno Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (‘L’importanza delle Cer per il territorio campano’); Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente della Regione Campania e Assessore all’Ambiente (‘Regione Campania e sviluppo delle Cer’); Alberico Gambino, Europarlamentare (‘Il ruolo dell’Ue sul finanziamento delle energie rinnovabili’); Emanuele Orsini, Presidente della Confederazione generale dell’industria italiana; Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; Paolo Prisco, Managing Partner GryphonCapital, Board Member Ernst & Young Zurigo; Amedeo Manzo, Presidente Bcc Campania e Calabria.

La Campania si propone così come regione pilota nel promuovere una transizione energetica dal basso, fondata sulla partecipazione attiva delle comunità locali, delle cooperative e degli enti pubblici. L’obiettivo è duplice: da un lato abbattere i costi energetici, dall’altro incentivare comportamenti sostenibili e solidali, generando benefici ambientali, sociali ed economici per il territorio.

Il Consorzio, grazie al coinvolgimento attivo di cittadini, enti locali e imprese, sta dimostrando che è possibile realizzare modelli energetici inclusivi, replicabili in tutta Italia. Una strada che coniuga innovazione e cooperazione, rafforzando il legame tra comunità e territorio.

