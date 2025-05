Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: riconoscimenti a eccellenze dell’industria, del terziario e dell’agricoltura

Con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Le onorificenze, tra le più alte nel panorama economico italiano, sono state conferite su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Un riconoscimento che premia imprenditori e imprenditrici distintisi per l’impegno etico, l’innovazione, la capacità di internazionalizzazione e la valorizzazione del lavoro italiano, in settori chiave dell’economia nazionale: dall’industria manifatturiera all’agricoltura, dal commercio ai servizi avanzati.

Il nuovo elenco, che include rappresentanti da tutte le principali aree del Paese, evidenzia la varietà e la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano. Accanto a settori tradizionali come la moda, l’agroalimentare e la siderurgia, figurano protagonisti dell’industria ottica, della logistica aerospaziale, della chimica avanzata e della grande distribuzione.

Una mappa dell’Italia produttiva

Tra i nomi più noti, spiccano Patrizio Bertelli, co-fondatore e Ceo di Prada, e Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni. Presenti anche figure simboliche di settori in trasformazione come Alfonso Dolce (moda), Francesco Milleri (ottica), Anna Beatrice Ferrino (tessile) e Giovanni Rubini (ingegneria e costruzioni).

Ecco, nel dettaglio, i 25 nuovi insigniti, con l’indicazione del settore di appartenenza e della regione di riferimento:

ANGELINI ROSSI Roberto – Chimica (Estero)

BALLERIO Rinaldo – Servizi informatici (Lombardia)

BASILE Giuseppe – Siderurgica (Sicilia)

BENEDETTI Cesare – Farmaceutica (Veneto)

BERTELLI Patrizio – Moda e abbigliamento (Toscana)

BRACCO Ezio – Impiantistica per l’energia (Liguria)

CALTAGIRONE Francesco – Cementiera (Lazio)

CAMPAGNOLO Valentino – Componentistica (Veneto)

DESCALZI Claudio – Energia (Lazio)

DOLCE Alfonso – Moda e abbigliamento (Lombardia)

DOSSI Alberto – Chimica (Lombardia)

FERRAGAMO Leonardo – Settore alberghiero (Toscana)

FERRINO Anna Beatrice – Tessile (Piemonte)

MASTROBERARDINO Piero – Enologica (Campania)

MILLERI Francesco – Ottica (Lombardia)

MINOZZI Federica – Ceramica (Emilia-Romagna)

MORETTI Vittorio – Viti-vinicola (Sardegna)

NISSIM Marina – Grande distribuzione (Lombardia)

PAONE Maria Giovanna – Alta sartoria (Campania)

PAVIN Massimo – Materiali plastici (Veneto)

QUADALTI SENZANI Luisa – Meccanica (Emilia-Romagna)

RUBINI Giovanni – Ingegneria e costruzioni (Marche)

RUGGIERO Laura – Metalmeccanica (Puglia)

SCANNAPIECO Fulvio – Logistica aerospaziale (Campania)

TOSTI Giuliano – Prodotti veterinari (Marche)

