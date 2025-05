Il valzer ‘Danubio blu’ di Strauss verrà lanciato nello spazio per celebrare il suo 200° compleanno

Nel 2025, il celebre e immortale valzer ‘Sul bel Danubio blu’ di Johann Strauss II sarà trasmesso nello spazio per celebrare degnamente il 200° anniversario della nascita del grande compositore viennese. Questa straordinaria iniziativa, chiamata ‘Waltz into Space’, è stata promossa con entusiasmo dall’Ente del Turismo di Vienna in stretta collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’evento si svolgerà il 31 maggio 2025, giorno in cui la prestigiosa Orchestra Sinfonica di Vienna eseguirà il valzer in diretta dal suggestivo Museo di Arti Applicate di Vienna. La performance musicale verrà trasmessa nello spazio grazie all’antenna Deep Space DSA 2 dell’ESA, situata a Cebreros, in Spagna. Il segnale viaggerà alla velocità della luce, impiegando solo 1,5 secondi per raggiungere la Luna, circa 4 minuti e mezzo per arrivare a Marte e circa 4 ore per giungere fino a Nettuno. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di correggere una vera e propria “ingiustizia cosmica”: nel 1977, la NASA aveva inviato nello spazio i Voyager Golden Records, una raccolta di brani musicali destinati a rappresentare l’umanità, ma il valzer di Strauss non era stato incluso in quella selezione. Ora, grazie a questa nuova missione spaziale, la musica di Strauss potrà finalmente librarsi tra le stelle. L’evento sarà inoltre accompagnato da proiezioni pubbliche gratuite a Vienna, Madrid e New York, offrendo agli appassionati di musica classica un’opportunità unica per partecipare a questa celebrazione straordinaria. Con questa trasmissione, il Danubio blu entrerà ufficialmente a far parte dell’universo, unendo in modo indissolubile la ricca tradizione musicale viennese con l’affascinante mondo dell’esplorazione spaziale.

