Latina: da domani arriva il Villaggio contadino di Coldiretti

Conto alla rovescia per il Villaggio Coldiretti Latina, che si svolgerà da domani, venerdì 16 a domenica 18. Una tre giorni che cambierà il volto di Piazza del Popolo, in cui saranno protagonisti i primati dell’agricoltura e del Made in Italy, ma soprattutto i cittadini, che avranno la possibilità di vivere un vero villaggio contadino e di conoscere le eccellenze agroalimentari pontine. Un evento voluto dalla federazione provinciale di Coldiretti e co-organizzato con il Comune di Latina, con un’ampia area dedicata al mercato contadino, finanziato da Coldiretti Lazio, dalla Camera di Commercio di Roma e dalla Regione Lazio, che ospiterà oltre 60 aziende.

“Al Villaggio Coldiretti Latina troveranno spazio le eccellenze agroalimentari pontine – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – ma anche di tutto il Lazio, sia nell’area degustazione, che nell’area della “Cucina Contadina” e naturalmente negli stand delle nostre aziende agricole nell’area del mercato, che è stato possibile realizzare con il contributo della Camera di Commercio di Roma e della Regione Lazio, che ringrazio per il loro fondamentale supporto”.

Il programma

La piazza si animerà a partire dalle 17 di domani, quando è previsto il taglio del nastro alla presenza delle autorità e delle istituzioni, che saranno protagonisti del convegno “L’agricoltura al centro: sfide e opportunità per il territorio” delle 17.30. “Le nostre aziende agricole con i loro prodotti sani e di qualità – spiega il Direttore di Coldiretti Lazio, Carlo Picchi – esprimono il modello della filiera corta. Un modello che sosteniamo da sempre perché riduce le intermediazioni e quindi i costi di trasporto della merce, garantendo prezzi più bassi ai consumatori e la genuinità dei nostri prodotti a chilometro zero. Una realtà, quella del mercato di Campagna Amica, che non poteva non trovare spazio all’interno del Villaggio Coldiretti Latina. Di questo ringrazio sia la Camera di Commercio di Roma, che la Regione Lazio, per aver reso possibile la sua realizzazione”.

Nella tre giorni si alterneranno importanti workshop, che ci consentiranno di approfondire tematiche legate alle filiere che rappresentano un’eccellenza del territorio, dal settore bufalino al florivavismo, dall’ortofrutta alla pesca o al biologico. Importante spazio verrà dato poi ai nostri Giovani e Donne Coldiretti, che approfondiranno le tematiche legate al loro settore, spaziando dall’innovazione al sociale.

Convegni e concerti

Nell’area palco si svolgeranno convegni e concerti, dove si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile, del mondo medico e scientifico, per affrontare i temi legati alla valorizzazione del Made in Italy, alla sostenibilità dell’agricoltura e al suo futuro, attraverso un dibattito politico-economico, senza trascurare quello della sana e corretta alimentazione, che è alla base della nostra Dieta Mediterranea in programma sabato alle 11 ‘Cibo e salute, tra tradizione e innovazione’. Nella kermesse di Coldiretti Latina troveranno spazio diverse realtà come un’area dedicata alla ‘Cucina contadina’ con show cooking e i cuochi contadini di Campagna Amica, che terranno anche delle lezioni di cucina, ma anche un’area degustazione delle eccellenze enogastronomiche pontine e non solo, un ‘Agriasilo’, con le fattorie didattiche e degli animali. E anche ‘Casa Coldiretti’, in cui si susseguiranno numerosi workshop, una ‘Oleoteca’ a cura di Unaprol, dove si svolgeranno masterclass con lezioni di degustazioni di olio e di avvicinamento all’analisi sensoriale, ma anche una ‘Vinoteca’ per le degustazioni di vino a cura dell’Associazione Strada del Vino di Latina.

Nella giornata di domenica parteciperà il noto chef e conduttore televisivo Max Mariola, che sarà anche protagonista del contest dedicato a quattromila bambini nell’ambito del progetto ‘Tesori Pontini’. Bambini che saranno al centro della ‘Pompieropoli’, organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco. Alla tre giorni sarà presente, inoltre, la Polizia di Stato i Carabinieri a Cavallo e la Guardia di Finanza. Previste anche dimostrazioni del Gruppo cinofilo. In collaborazione con il Dipartimento Prevenzione della Asl di Latina, saranno effettuati nel loro stand, screening gratuiti per la diagnosi e la prevenzione delle malattie e fornite informazioni sui fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibile. Sarà possibile anche la misurazione della pressione arteriosa ed effettuare uno stick glicemico e della colesterolemia, oltre alla prenotazione di screening oncologici.

