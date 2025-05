Verso il Conclave: installato il comignolo sulla Cappella Sistina, smentite le voci su un malore del Cardinale Parolin

Si è aperta questa mattina, alle 9, l’Ottava Congregazione Generale in vista del prossimo Conclave. L’incontro ha preso il via con la consueta preghiera e ha visto la partecipazione di oltre 180 cardinali, tra cui più di 120 elettori. La sessione si è svolta nella cornice in Vaticano. Durante la riunione, è stata segnalata l’arrivo di alcuni porporati giunti nella Capitale proprio in giornata. Questi ultimi hanno prestato giuramento alle 10.30, durante la pausa dei lavori. Si rafforza così la presenza del Collegio Cardinalizio, che in questi giorni è impegnato in un confronto approfondito sulle sfide della Chiesa e sull’orientamento da dare al futuro Pontificato.

Nel corso della mattinata hanno preso la parola 25 cardinali. Secondo quanto riferito dalla Sala Stampa Vaticana, gli interventi hanno affrontato temi di particolare rilevanza per la vita e la missione della Chiesa. L’evangelizzazione è emersa come nucleo centrale del pontificato di Papa Francesco, a partire dalla visione di una Chiesa come comunità fraterna e capace di annunciare la fede alle giovani generazioni.

Chiese orientali

Grande attenzione è stata riservata alle Chiese orientali, spesso segnate da persecuzioni, guerre e povertà, ma anche da una testimonianza viva e coraggiosa della fede cristiana. È stata ribadita l’urgenza di una comunicazione efficace del Vangelo a ogni livello della vita ecclesiale, partendo dalle parrocchie fino ad arrivare agli uffici della Curia romana. In questo contesto, è stato sottolineato come la testimonianza dell’amore fraterno sia il primo e più credibile messaggio cristiano. Non sono mancati riferimenti ai punti critici della vita ecclesiale. Più voci hanno denunciato le contro-testimonianze che continuano a segnare la credibilità della Chiesa, come gli scandali legati agli abusi sessuali e le vicende finanziarie opache. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha definito queste tematiche una “ferita” che deve rimanere aperta, affinché si mantenga alta la consapevolezza e si possano individuare percorsi concreti di guarigione e riforma.

Altri argomenti affrontati hanno riguardato la liturgia, indicata come centro propulsore della vita ecclesiale, e il Diritto canonico, considerato uno strumento essenziale per la disciplina e il buon governo della Chiesa. Si è discusso inoltre del valore della sinodalità, intesa non solo come metodo, ma come espressione concreta della missione condivisa della Chiesa e della sua collegialità. A tale proposito, è stato sottolineato il ruolo della sinodalità nel contrastare il secolarismo, fenomeno sempre più diffuso in molte società occidentali.

Continuità

Un passaggio rilevante dei lavori ha riguardato la riflessione sull’ermeneutica della continuità tra i pontificati di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. I cardinali si sono soffermati sul ruolo dell’Eucaristia come fonte e culmine della vita cristiana, ma anche come strumento privilegiato della missione evangelizzatrice della Chiesa nel mondo contemporaneo. I lavori della Congregazione si sono conclusi alle 12.30. In chiusura, è stato annunciato che due cardinali elettori non parteciperanno al Conclave: si tratta del Cardinale Antonio Cañizares Llovera, Arcivescovo metropolita emerito di Valencia, e del Cardinale John Njue, Arcivescovo metropolita emerito di Nairobi. Al momento, sono ancora quattro i cardinali elettori attesi a Roma.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Matteo Bruni ha smentito categoricamente l’ipotesi di un malore del cardinale Pietro Parolin, chiarendo che non si è verificato alcun episodio simile né è stato necessario l’intervento di personale medico o infermieristico. La precisazione si è resa necessaria a seguito di indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Comignolo

Nella giornata di oggi è stato inoltre installato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina, segnale tangibile dell’imminente inizio del Conclave. La Cappella è chiusa al pubblico dalla giornata di domenica e in queste ore il personale è al lavoro per completare gli allestimenti interni secondo i rigidi protocolli previsti in occasione della scelta del nuovo Pontefice.

