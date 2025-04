Condividi questo articolo:

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– La Lazio rimonta, ma sono fatali i rigori col Bodo– La Fiorentina soffre, ma conquista la semifinale– Leclerc “Vincere in Arabia è possibile”, Hamilton predica calma– Trento batte Piacenza e vola in finale per lo scudetto del volley– Dieci medaglie per l’Italia ai Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025”/gtr