Forum internazionale Confcommercio: geopolitica, energia e imprese

I grandi temi della geopolitica e delle imprese al centro della ventitreesima edizione del Forum internazionale di Confcommercio “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”, organizzato in collaborazione con Ambrosetti, che si svolgerà martedì 15 e mercoledì 16 aprile prossimi a Roma a Villa Miani (Via Trionfale 151).

La relazione di Sangalli

Gli argomenti sono tutti di attualità: geopolitica dell’energia, prospettive economiche 2025, ruolo dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale, dinamismo imprenditoriale tra flessibilità e competitività, futuro dell’Europa nella nuova legislatura Ue. Il Forum avrà inizio il 15 aprile, alle 10.30, con la conferenza stampa del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in cui verrà presentata un’analisi dell’Ufficio Studi sulla consumi e impatto dei dazi, con le relative previsioni economiche.

Relatori internazionali

Tra i partecipanti di martedì 15 aprile: Lilia Cavallari (presidente Ufficio Parlamentare di Bilancio), Raffaele Fitto (vicepresidente esecutivo Commissione europea), Federico Freni (sottosegretario Ministero Economia e Finanze), Daniel Gros, Jeremy Rifkin, Chicco Testa, i professori universitari Amrita Narlikar e Paolo Guerrieri.

Ministri ed economisti

Tra i relatori di mercoledì 16 aprile: i ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, l presidente della Commissione Esteri della Camera, Giulio Tremonti, Paolo Gentiloni, Milena Messori (BEI), l’economista Gregorio De Felice (Intesa Sanpaolo), i professori universitari Marco Buti, Alessandro Campi, Deirdre McCloskey, Nicola Rossi.

Prevista la chiusura dei lavori da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

