Turismo esperienziale, la Regione Abruzzo punta sulle microimprese: in arrivo 9,2 milioni di euro per innovare l’offerta

Il turismo come esperienza, come scoperta autentica del territorio e delle sue eccellenze, è il cuore pulsante del nuovo avviso pubblicato dalla Regione Abruzzo nell’ambito del Programma operativo complementare. Con uno stanziamento complessivo di oltre 9,2 milioni di euro, l’iniziativa si propone di sostenere le microimprese turistiche attive nei territori attraversati da Ciclovie e Cammini, promuovendo progetti che puntino all’innovazione dei servizi e dei modelli di business. Il bando, intitolato ‘Supporto alle microimprese per servizi collegati ai territori percorsi dalle Ciclovie e dai Cammini’, è rivolto a tutte le realtà economiche di piccole dimensioni che operano nel settore turistico – dalla ristorazione all’ospitalità diffusa, dalle guide escursionistiche ai servizi per il tempo libero – e che contribuiscono a comporre l’offerta dei sistemi turistici locali.

Al centro

In piena coerenza con la nuova strategia regionale di promozione del territorio, l’avviso mira a valorizzare il turismo esperienziale e il turismo natura, due asset ritenuti fondamentali per costruire un’offerta turistica attrattiva, sostenibile e integrata. In questa prospettiva, le imprese potranno presentare progetti che favoriscano il coinvolgimento diretto del visitatore, sia attraverso esperienze culturali – come spettacoli musicali, teatrali, di danza – sia mediante iniziative legate al benessere, alla riscoperta dei luoghi ‘dell’anima’ o al turismo per famiglie.

Tra gli esempi indicati nell’avviso figurano la creazione di prodotti turistici culturali partecipativi; la messa in rete di servizi per il family tourism, costruendo pacchetti esperienziali per nuclei familiari; la valorizzazione del wellness tourism, esteso oltre le SPA e i centri termali, per comprendere luoghi di arte, natura e meditazione.

Il contributo pubblico previsto coprirà fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 150.000 euro per singolo progetto. L’obiettivo è incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali oppure rafforzare e diversificare i servizi offerti dalle attività già esistenti, migliorandone la competitività e la sostenibilità. La Regione Abruzzo intende così consolidare un turismo non solo ‘di passaggio’, ma capace di lasciare traccia, arricchire chi lo vive e generare economie stabili nelle aree interne e lungo gli itinerari escursionistici più suggestivi.

Come e quando presentare domanda

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, accedendo al sito sportello.regione.abruzzo.it, nella sezione Catalogo Servizi > Sportello Turismo. La finestra temporale per la presentazione dei progetti sarà aperta dalle ore 9:00 del 7 aprile fino alle ore 12:00 del 7 maggio 2025.

