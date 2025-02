VENEZIA (ITALPRESS) – “I dati in Veneto sono positivi. Il Registro tumori regionale ci dice che il cancro viene curato e che le aspettative di vita sono aumentate”. Lo ha detto stamattina il presidente del Veneto Luca Zaia in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. Zaia ha evidenziato il calo dell’1,8% per gli uomini e dello 0,2% per le donne.

(Fonte video: Regione Veneto)

