Fondo Italiano per la Scienza: assegnati oltre 8,8 milioni di euro al CNR

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza (Fis 2), destinando complessivamente 8,8 milioni di euro ai progetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I fondi sono stati suddivisi tra i macrosettori life sciences (1,3 milioni), physical sciences and engineering (3,7 milioni) e social science and humanities (3,8 milioni). I finanziamenti, ispirati al modello dell’European Research Council (Erc), supportano ricercatori emergenti ed esperti nei principali ambiti della ricerca scientifica. “Non c’è futuro senza ricerca – ha dichiarato il Ministro Anna Maria Bernini – per questo vogliamo investire nelle nostre eccellenze con contributi stabili”.

A livello nazionale, il Fondo ha assegnato 338 milioni di euro, con 2.289 proposte ricevute da 136 istituzioni accademiche. Per il biennio 2024-2025, il Mur ha già previsto una terza edizione del bando Fis con una dotazione di 475 milioni di euro, rafforzando il sostegno alla ricerca di base in Italia.

