ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Tripletta di Noslin, la Lazio elimina il Napoli– Mondiale per Club, il sorteggio per le squadre italiane– Virtus Bologna, in panchina arriva Ivanovic– Sainz alla gara d’addio, col Mondiale costruttori sarebbe speciale– L’Asi compie 30 anni, Barbaro “Obiettivo continuare a crescere”/gtr