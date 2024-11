A ottobre cala l’inflazione turistica

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di ottobre, Demoskopika stima un tasso di inflazione turistica in diminuzione dell’1,3% su base mensile e una crescita del 3,8% su base annua, in un quadro di generale stabilità. Diminuiscono su base tendenziale i prezzi dei pacchetti vacanza, dei servizi ricettivi e di ristorazione con una più che significativa contrazione della dinamica dei prezzi delle voci villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili e alberghi, hotel, pensioni e simili. Al contrario, subiscono una crescita tendenziale i servizi di trasporto, quelli ricreativi e culturali. Spiccano per crescita su base annua i voli nazionali, +19%. Sul versante congiunturale si registra un decremento per i pacchetti vacanza e per i servizi ricettivi e di ristorazione con contrazione più significativa per le voci riguardanti i servizi di alloggio. L’inflazione turistica acquisita per il 2024 è pari al 4,1%. Sono otto i sistemi turistici regionali con una dinamica dei prezzi più alta rispetto alla media italiana con in testa Liguria, Lazio, Sicilia, Piemonte e Emilia-Romagna.sat/mrv