Milano-Cortina, Fontana “Lavori? Sciolti i nodi, saremo tempestivi”

Condividi questo articolo:

Sponsor

MILANO (ITALPRESS) – “Sono assolutamente della stessa opinione del presidente Malagò. Stiamo andando bene, si sono sciolti quei nodi che ad un certo punto sembravano un po’ aggrovigliati, invece le cose stanno andando bene e se non succedono disastri planetari le cose vanno come dovrebbero andare. Saremo tempestivi con tutti i lavori necessari per lo svolgimento di una grande olimpiade”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto a margine di “Parigi 2024, la cerimonia di premiazione degli atleti olimpici e paralimpici della Regione Lombardia” in merito allo stato dei lavori in vista dei lavori per Milano Cortina 2026.pia/gm