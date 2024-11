Valditara “L’Ia non sostituirà mai i docenti ma potenzierà didattica”

Condividi questo articolo:

MILANO (ITALPRESS) – "L'Ia deve essere a servizio degli studenti, e più in generale a servizio della persona. Su questo noi insistiamo molto, e sui docenti adeguatamente formati che siano in grado di utilizzare al meglio l'Ia. Quindi l'Ia non potrà mai sostituire i docenti ma potrà essere di ausilio importante per potenziare la didattica e quindi favorire il successo formativo dei giovani. Abbiamo avviato in via sperimentale anche in Lombardia con tre scuole, una di Milano, una di Colico e una di Cologno Monzese. Se le sperimentazioni avranno successo, come credo, intendiamo implementarle ulteriormente". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a Palazzo Lombardia a margine del convegno "L'arte di imparare. L'intelligenza artificiale nella didattica".