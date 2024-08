Sicilia, Schifani “Progetto dei termovalorizzatori entro fine anno”

Condividi questo articolo:

PALERMO (ITALPRESS) – “Sui termovalorizzatori stiamo andando avanti molto velocemente: ieri ho mandato una nota in cui chiedo a tutti i Comuni siciliani di esprimere entro due settimane un parere sulla bozza del regolamento del Piano rifiuti. Le gare per i termovalorizzatori partiranno non appena avremo adeguato il Piano”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia di giuramento all’Ars dei neo assessori Giusy Savarino e Salvatore Barbagallo. “Sappiamo che il percorso è delicato e vogliamo evitare ogni contestazione procedurale – aggiunge Schifani -. Contiamo di individuare il progetto di massima entro fine anno, per andare a gara tra fine 2024 e inizio 2025: le aree sono state individuate e vigilerò in prima persona sulla realizzazione”.xd8/col3/gtr