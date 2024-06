Conte “No a gestione infetta dei rapporti politica-imprenditoria”

Condividi questo articolo:

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – “Conosco bene Emma Marcegaglia e credo abbia frainteso il mio intervento. Nel parlare di capitalismo infetto mi riferivo a quel sistema malsano, che emerge anche dalle inchieste giudiziarie, in cui l’imprenditore cerca un rapporto privilegiato con il politico di turno e poi ne finanzia la campagna elettorale. Questo rappresenta una gestione infetta dei rapporti tra politica ed economia”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte, a margine di un comizio elettorale in piazza Vittorio Emanuele a Monreale (Palermo). Il riferimento dell’ex premier è al botta e risposta con l’ex presidente di Confindustria Marcegaglia durante il convegno nazionale dei Giovani imprenditori a Rapallo. “Sentire un leader politico che parla di capitalismo infetto a me fa girare le balle. Siamo persone serie e serve rispetto”, aveva detto Marcegaglia replicando al precedente intervento di Conte.xd8/fsc