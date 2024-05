Le imprese artigiane tutelano la diffusione del lavoro, soprattutto al Sud

Una evidenza statistica stilizza il modello di sviluppo italiano basato su un diffuso sistema di piccola imprese: in Italia l’occupazione nell’artigianato supera del 42% quella dei gruppi multinazionali italiani. L’analisi è contenuta nel report pubblicato da Confartigianato in occasione della terza Giornata della cultura artigiana. “Vi è una combinazione di fattori strutturali, culturali e normativi che contribuisce al predominio delle MPI e delle imprese artigiane rispetto al sistema delle multinazionali”, scrive l’Ufficio studi degli artigiani italiani. Le imprese di minore dimensione tendono ad essere più flessibili rispetto alle grandi imprese multinazionali, si adattano alle mutevoli condizioni di mercato e alle esigenze dei clienti, rimanendo competitive anche in contesti economici incerti.

Le Mpi e artigiani sono un presidio

Le MPI e le imprese artigiane, inoltre svolgono un presidio di settori di grande rilevanza per l’economia italiana, tra i quali ricordiamo quelli della moda, del food, dei servizi turistici e di quelli alla persona, del trasporto di merci e persone. Una diffusa presenza di imprese poggia su una forte cultura imprenditoriale, con una propensione al lavoro indipendente più elevata rispetto alla media europea. Le piccole imprese sopperiscono alle mancate economie di scala mediante reti di imprese, accrescendo la loro competitività mediante la collaborazione con altre imprese. Queste reti favoriscono lo sviluppo delle MPI, creando sinergie che possono essere difficili da replicare per le multinazionali. Infine, il peso della burocrazia e di una elevata pressione fiscale disincentiva gli investimenti in Italia delle multinazionali estere e incentivalo la delocalizzazione delle grandi imprese italiane.

Le particolarità regionali

A livello regionale la dominanza dell’occupazione artigiana rispetto a quella dei gruppi multinazionali italiani è diffusa in tutti i territori tranne che nel Lazio dove l’occupazione artigiana è inferiore del 17,9%. Tra le maggiori regioni, con oltre un milione di addetti, primeggia per dominanza dell’occupazione dell’artigianato la Toscana dove i 224mila addetti nell’artigianato sono più del doppio (+119,1%) rispetto all’occupazione dei gruppi multinazionali italiani; segue il Veneto con 325mila occupati pari al +40,5%, Campania con 102mila addetti pari al +38,7%, Piemonte con 214mila addetti pari al +33,1%, Emilia-Romagna con 278mila addetti pari al +12,4% e Lombardia con 486mila addetti pari al +5,3%.

Al Sud contro vecchi modelli

La diffusione dell’impresa artigiana nel Mezzogiorno fa da contraltare ad un obsoleto modello di sviluppo centrato sull’insediamento della grande impresa integrata globalmente. Nelle regioni meridionali l’occupazione dell’artigianato ammonta a 567mila addetti ed è più che doppia (+121,2%) rispetto quella dei gruppi multinazionali italiani ed è l’unica ripartizione dove addirittura supera, precisamente del 26,0%, quella di tutti i gruppi multinazionali, italiani ed esteri, mentre a livello nazionale l’occupazione artigiana risulta inferiore del 23,9%. Di conseguenza la predominanza dell’occupazione dell’artigianato su quella del totale del gruppi multinazionali è meno diffusa e riguarda undici territori: la Calabria con il +132,4%, Sicilia con il +75,7%, Sardegna con il +58,8%, Marche con il +47,5%, Puglia con il +40,8%, Provincia Autonoma di Bolzano con il +38,2%, Umbria con il +33,6%, Molise con il +33,4%, Toscana con il +19,7%, Provincia Autonoma di Trento con il +13,6% e Valle d’Aosta con il +12,8%.

Artigiani e multinazionali

Una prevalenza dell’occupazione artigiana di norma più netta si risconta nelle regioni di grandezza intermedia, tra 300mila e 1 milione di occupati totali: la Sardegna conta 64mila addetti nell’artigianato che sono quasi il triplo (+190,6%) dell’occupazione dei gruppi multinazionali italiani, seguono la Sicilia con 132mila addetti nell’artigianato, 2,7 volte (+165,7%) l’occupazione di tali gruppi, la Puglia con 133mila addetti nell’artigianato, 2 volte e mezzo (+150,9%) l’occupazione di tali gruppi, le Marche con 112mila addetti nell’artigianato, più del doppio (+114,0%) rispetto all’occupazione di tali gruppi, l’Abruzzo con 55mila addetti nell’artigianato pari al +88,5%, la Liguria con 73mila addetti nell’artigianato pari al +52,6% ed infine tra queste regioni solo il Friuli-Venezia Giulia con 62mila addetti nell’artigianato supera l’occupazione dei gruppi multinazionali italiani con un valore inferiore alla media e pari all’11,6%.

