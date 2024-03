Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Inter-Inzaghi, pronto il rinnovo fino al 2027– Sinner in semifinale a Miami, sfidera’ Medvedev– Dramma Van Aert, si rompe la clavicola e salta le classiche del nord– Monza e Milano in semifinale, nel volley sorride la Lombardia– Scherma, sei squadre su sei qualificate per le Olimpiadi di Parigigm/gtr