Anche nel 2024 Regione Lombardia sostiene la Fondazione Cineteca Italiana

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera che prevede un contributo di 140.000 euro per sostenere le attività della Fondazione Cineteca Italiana. Questo stanziamento rientra nel quadro del progetto triennale 2022/2024 volto alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio cinematografico nella regione lombarda. L’iniziativa, proposta dall’Assessore alla Cultura, Francesca Caruso, mira a sostenere la Fondazione Cineteca Italiana, che è considerata un punto di riferimento per Milano e per l’intera Lombardia. Le attività della Fondazione sono riconosciute come fondamentali per la valorizzazione di progetti culturali prioritari nel Programma Triennale per la Cultura 2023-2025.

L’Assessore Caruso ha sottolineato l’importanza di sostenere e promuovere l’accesso dei giovani al patrimonio culturale e di incoraggiarli a partecipare ad attività culturali. In questo contesto, il Museo Interattivo del Cinema, gestito dalla Fondazione Cineteca Italiana, svolge un ruolo cruciale nel coinvolgere il pubblico e nel rendere il cinema un’esperienza accessibile e coinvolgente per tutti.

Posizione di primo piano

“In ambito culturale e formativo”, ha dichiarato Caruso, “il cinema occupa una posizione di primo piano”. Il sostegno finanziario alla Fondazione Cineteca Italiana è quindi un investimento nella preservazione della ricchezza culturale e nella promozione dell’arte cinematografica nella Lombardia, con particolare attenzione alla formazione delle generazioni future.

