A sorpresa la Cina cancella la conferenza stampa annuale del Premier

La Cina ha sorpreso il mondo con una decisione che potrebbe alimentare ulteriori preoccupazioni globali riguardo alla seconda economia mondiale. Pechino ha annunciato lunedì che il premier del paese non terrà una conferenza stampa alla chiusura del Congresso nazionale del popolo (NPC), privando i giornalisti di un’opportunità cruciale di porre domande a un leader cinese in un momento di incertezza economica e crescenti tensioni internazionali. Questa svolta rappresenta una significativa deviazione dagli ultimi 30 anni, durante i quali il premier cinese ha sempre tenuto una conferenza stampa alla fine dell’NPC. Tuttavia, il portavoce del parlamento cinese ha dichiarato che questa decisione potrebbe essere mantenuta per il resto del mandato dell’NPC, previsto fino al 2027. Nonostante questa notizia, si prevedono più briefing da parte di altri ministri del governo su questioni di diplomazia, economia e benessere delle persone. La fiducia nell’economia cinese rimane un obiettivo chiave per i funzionari cinesi in vista dell’incontro annuale dei delegati provenienti da tutto il Paese.

Basi solide

Il portavoce dell’NPC, Lou, ha sottolineato che nonostante le sfide, la Cina possiede basi solide per il suo sviluppo economico e mantiene la fiducia in una ripresa economica a lungo termine.

