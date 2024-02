Telecomunicazioni, fibra internet ultraveloce nel salernitano

È un nuovo capitolo nell’era digitale per San Marzano sul Sarno, una comunità nella provincia di Salerno. Open Fiber ha completato con successo la realizzazione di una rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga, aprendo le porte a prestazioni di connettività all’avanguardia per cittadini, imprese e professionisti del comune. Il progetto si è concentrato soprattutto sulle zone meno popolate e precedentemente prive di connettività ultraveloce, portando la fibra ottica direttamente nelle case e nei luoghi di lavoro. La rete, già operativa, raggiunge 1.553 unità immobiliari attraverso le tecnologie FTTH (Fiber-to-the-home, ovvero fibra ottica fino all’interno degli edifici) e FWA (Fixed Wireless Access). Quest’ultima soluzione consiste nel collegamento in fibra ottica delle stazioni radio base, consentendo di raggiungere le unità immobiliari disperse in zone a bassa densità di popolazione.

Un passo fondamentale è stato il cablaggio di due sedi di pubblica amministrazione, inclusi gli istituti scolastici. L’investimento, strategico per la digitalizzazione del territorio, è stato realizzato senza incidere sul bilancio comunale. I fondi sono stati garantiti attraverso il Piano Banda Ultra Larga (BUL), gestito da Infratel Italia con il supporto della Regione Campania e del governo centrale.

Impatto minimo

La posa della fibra è avvenuta con un impatto minimo, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che hanno permesso a Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti, riducendo al minimo il disturbo per i residenti e l’ambiente circostante. Michele Ziccardi, field manager di Open Fiber, ha sottolineato l’importanza di questa nuova infrastruttura tecnologica, che consente agli abitanti di San Marzano sul Sarno di sfruttare al massimo le potenzialità della connettività ultraveloce per attività come lo smart working, lo streaming di contenuti in alta definizione, gli acquisti online e l’accesso ai servizi pubblici online.

Open Fiber, tra i principali operatori italiani di fibra ottica FTTH e leader in Europa, opera esclusivamente come fornitore wholesale, mettendo la propria infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a condizioni di parità.

