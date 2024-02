“Fruit Logistica” presentato il prototipo della funivia della mela

Il Consorzio Melinda è uno dei protagonisti alla fiera della frutta in Germania, “Fruit Logistica”, principale salone europeo del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi che si è aperto oggi a Berlino. Il consorzio ha realizzato un progetto di sostenibilità consistente nell’ampliamento delle celle ipogee – i magazzini sotterranei per la conservazione naturale delle mele in ambiente protetto – e nell’installazione di un apposito elevatore legato a una funivia per il trasferimento della frutta alle celle stesse. Questi interventi sono pensati per evitare l’impiego dei mezzi su gomma, contenendo i costi e riducendo l’impronta ecologica del trasporto. “Il mondo agricolo in queste ore si sta interrogando su tante questioni importanti che richiedono forte attenzione e profondo rispetto: è fondamentale continuare a tessere reti, anche in occasioni come queste, dove i tanti attori della filiera, dai produttori a chi si occupa di distribuzione fino alle istituzioni si ritrovano per confrontarsi sulle questioni più urgenti di un settore fortemente provato da mesi di grave incertezza”, ha dichiarato il presidente di APOT e Melinda Ernesto Seppi.

Plauso del Ministero

La fiera tedesca rappresenta un appuntamento chiave per Melinda e le imprese del sistema trentino chiamate, inevitabilmente, a fronteggiare le sfide dello scenario macroeconomico e costituisce un punto di riferimento capace di offrire una panoramica completa dei prodotti, dei servizi e delle soluzioni tecniche lungo l’intera catena del valore. L’opera di trasferimento della frutta raccolta verso i magazzini attraverso una funivia ha anche riscosso, tra gli altri, il plauso del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, presente alla kermesse berlinese dove ha potuto osservare il prototipo della funivia stessa.

Una vetrina europea

La fiera, al via oggi, mostra ancora una volta la forza dei suoi numeri. Oltre 2.600 sono infatti gli espositori presenti in rappresentanza di 90 nazioni, svariate decine di migliaia i visitatori attesi con l’obiettivo di replicare l’affluenza dello scorso anno quando la manifestazione registrò più di 63mila presenze. “La partecipazione a un evento così importante come Fruit Logistica, al quale siamo presenti in uno spazio realizzato in sinergia con Trentino Marketing, rappresenta per noi una grande opportunità”, sottolinea Luca Zaglio, direttore generale di Melinda, La Trentina e Apot. “Si tratta di una vetrina di primo piano che ci consente di presentare a un pubblico vasto e diversificato i nostri prodotti e la nostra visione strategica.”

