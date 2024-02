Cga Sicilia, De Francisco “Grazie a Schifani per la nuova sede”

Condividi questo articolo:

PALERMO (ITALPRESS) – “Ci tengo a ringraziare la Regione Siciliana per questa nuova sede. Neanche un anno fa io, appena insediato, sono andato a salutare il presidente Schifani e come unica, o comunque principale, questione gli ho posto quella della nostra sede. Non è passato un anno e il presidente Schifani oggi ci consegna la nuova sede. La Regione, una volta scelta questa via, l’ha portata fino in fondo”. Così il presidente del Cga Sicilia, Ermanno De Francisco, a margine dell’inaugurazione della nuova sede del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana nell’ottocentesca Villa Belmonte, nel quartiere Acquasanta a Palermo.xd6/pc/gtr